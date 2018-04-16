В Восточной Гуте идут столкновения Нацгвардии с боевиками

В сирийском городе Дума в провинции Восточная Гута идут столкновения между правительственными отрядами Нацгвардии и боевиками.

Как сообщает ТАСС, есть погибшие и раненые.

Столкновения вспыхнули в квартале Эр-Рахмани, где, по словам местных жителей, до освобождения города в одном из зданий располагался крупный арсенал боевиков.

Напомним, 13 апреля Минобороны РФ сообщило о завершающейся в Восточной Гуте масштабной гуманитарной операции, за время проведения которой было выведено более 170 тыс. человек, включая более 60 тыс. боевиков и членов их семей.