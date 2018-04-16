В Подмосковье оштрафована организация, эксплуатирующая полигон "Ядрово"

Организация, эксплуатирующая полигон "Ядрово", оштрафована. К ответственности ООО "Ядрово" привлекли сотрудники эконадзора Московской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства экологии и природопользования.

"Общество допустило многочисленные нарушения природоохранного законодательства и правил обращения с отходами. Одно из главных нарушений – разлив фильтрата и попадание его в почву, что повлекло, к тому же, загрязнение реки Городни. Кроме того, ранее были выявлены нарушения правил эксплуатации полигона: отсутствовало сетчатое ограждение по периметру, допускалось захоронение на полигоне утильных автошин и другие", - говорится в сообщении.

На ООО "Ядрово" ранее уже наложены несколько административных штрафов.

Сумма штрафов не уточняется.

Напомним, в марте выбросы газа на полигоне в Волоколамске привели к тому, что были госпитализированы несколько десятков детей.

Полностью решить проблему с запахом в "Ядрово" Андрей Воробьев поручил не позднее 15 июня.