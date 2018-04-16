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от издателя  |  комментариев: 12


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16.04.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
16.04.2018 18:48 Мск (20:48 Екб)
общество | Центральный ФО
В Подмосковье оштрафована организация, эксплуатирующая полигон "Ядрово"
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Ядрово, Волоколамск, полигон ТБО, свалка, мусор (2018) | Фото: www.change.org

Организация, эксплуатирующая полигон "Ядрово", оштрафована. К ответственности ООО "Ядрово" привлекли сотрудники эконадзора Московской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства экологии и природопользования.
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"Общество допустило многочисленные нарушения природоохранного законодательства и правил обращения с отходами. Одно из главных нарушений – разлив фильтрата и попадание его в почву, что повлекло, к тому же, загрязнение реки Городни. Кроме того, ранее были выявлены нарушения правил эксплуатации полигона: отсутствовало сетчатое ограждение по периметру, допускалось захоронение на полигоне утильных автошин и другие", - говорится в сообщении.

На ООО "Ядрово" ранее уже наложены несколько административных штрафов.

Сумма штрафов не уточняется.

Напомним, в марте выбросы газа на полигоне в Волоколамске привели к тому, что были госпитализированы несколько десятков детей.

Полностью решить проблему с запахом в "Ядрово" Андрей Воробьев поручил не позднее 15 июня.

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16.04.2018 18:48 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
20:48 Екб


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В Подмосковье оштрафована организация, эксплуатирующая полигон "Ядрово"
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