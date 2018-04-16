Мосгорсуд отменил приговор врачу Мисюриной

Приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на два года заключения из-за смерти пациента, отменен. Такое решение принял Мосгорсуд, передает МИА "Россия сегодня".

Дело направлено прокурору для устранения недостатков.

Кроме того, вынесены частные определения в отношении судьи Черемушкинского суда и прокурора, принимавших участие в рассмотрении дела. Они связаны с грубыми нарушениями при расследовании и рассмотрении дела по существу.

Мисюрина останется под подпиской о невыезде на время нахождения дела в прокуратуре.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 22 января Черёмушкинский суд приговорил Мисюрину к двум годам колонии.

По данным следствия, в июле 2013 года врач-гематолог, проводя в частной клинике трепанобиопсию, повредила кровеносные сосуды пациенту, который спустя несколько дней скончался. Следственный комитет, напомним, выступил с заявлением относительно ходатайства прокуратуры о пересмотре приговора - следователи напомнили, что надзорное ведомство поддерживало обвинение и материалы дела о передаче в суд подписаны прокурором. Ходатайство прокуратура подала после того, как дело приобрело серьезный резонанс.