Госдума РФ рассмотрит законопроект о контрсанкциях

Госдума РФ рассмотрит в первом чтении законопроект об ответных мерах на американские санкции, заявил первый вице-спикер нижней палаты российского парламента Иван Мельников.

Напомним, 6 апреля Минфин США объявил о расширении антироссийских санкций. В чёрный список были внесены 24 российских чиновника и бизнесмена, а также 14 юридических лиц. В ответ на это Москва разработала законопроект, предусматривающий введение ответных мер.

По словам Мельникова, законопроект о контрсанкциях будет рассматриваться в первом чтении 15 мая, а до этого пройдёт круглый стол.

"Сегодня определён профильный комитет — комитет по экономической политике", — цитирует "РИА Новости" вице-спикера Госдумы.

Документ об антисанкциях ранее внесён в нижнюю палату парламента главами фракций и председателем Вячеславом Володиным.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович выразил уверенность в том, что ответные меры на американские санкции не повредят российской экономике, а правительство страны оценит риски для отдельных её сфер.