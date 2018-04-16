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Новости
16.04.2018 17:54 Мск (19:54 Екб)
экономика | Центральный ФО
В Торгово-промышленной палате РФ 19 апреля представят ежегодный доклад о состоянии конкурентоспособности экономики РФ
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Константин Бабкин (2018) | Фото: Накануне.RU

В Торгово-промышленной палате РФ 19 апреля представят доклад о состоянии конкурентоспособности экономики России в 2017 году. Презентация документа состоится в рамках заседания Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, передает корреспондент Накануне.RU.
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Как рассказал глава Совета, известный промышленник Константин Бабкин, члены Совета в докладе дан анализ того, как за прошедший год в России изменились условия для функционирования предприятий, занимающихся производством гражданской промышленной продукции. "Рассматриваем по нескольким позициям - налоговая система, денежно-кредитная, внешнеторговая политика, введение бухгалтерской и финансовой отчетности, стоимость перевозок и тарифов. Все эти внешние общеэкономические факторы, которые влияют на отечественный производственный сектор, мы попытались проанализировать. Думаю, что у нас это получилось. Эту работу мы представим", - прокомментировал он Накануне.RU.

В целом, как подчеркнул Бабкин, за прошлый год условия для тех, кто занимается производством, несколько ухудшились. Однако есть и позитивные изменения: запущен ряд программ по субсидированию продвижения продукции на внутренние и внешние рынки, а также некоторые программы поддержки НИОКР. "Но в целом заявления президента о большем внимании государства к производственному сектору входит в противоречие с тем, как действовало правительство, по крайне мере, в прошлом году. Ситуация в этом году не улучшается. Более того, правительство озвучивает планы по повышению налогов, пенсионного возраста… Эту проблему мы нашим докладом высвечиваем и выносим на суд общества. Это нужная работа", - сказал глава Ассоциации "Росспецмаш".

Доклад планируется формировать на ежегодной основе, и главным его адресатом является общество. При этом авторы документа намерены направить работу органам власти.

Отметим, что на этой же неделе ожидается встреча экс-главы Минфина, руководителя Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым. Они планируют обсудить возможные реформы государственного управления, на основе которых в том числе ЦСР предлагает развивать экономику страны.

Другие новости по темам: МЭФ, Константин Бабкин, Совет, ТПП, доклад, экономика
16.04.2018 17:54 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
19:54 Екб


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В Торгово-промышленной палате РФ 19 апреля представят ежегодный доклад о состоянии конкурентоспособности экономики РФ
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