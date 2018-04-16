В Торгово-промышленной палате РФ 19 апреля представят ежегодный доклад о состоянии конкурентоспособности экономики РФ

В Торгово-промышленной палате РФ 19 апреля представят доклад о состоянии конкурентоспособности экономики России в 2017 году. Презентация документа состоится в рамках заседания Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал глава Совета, известный промышленник Константин Бабкин, члены Совета в докладе дан анализ того, как за прошедший год в России изменились условия для функционирования предприятий, занимающихся производством гражданской промышленной продукции. "Рассматриваем по нескольким позициям - налоговая система, денежно-кредитная, внешнеторговая политика, введение бухгалтерской и финансовой отчетности, стоимость перевозок и тарифов. Все эти внешние общеэкономические факторы, которые влияют на отечественный производственный сектор, мы попытались проанализировать. Думаю, что у нас это получилось. Эту работу мы представим", - прокомментировал он Накануне.RU.

В целом, как подчеркнул Бабкин, за прошлый год условия для тех, кто занимается производством, несколько ухудшились. Однако есть и позитивные изменения: запущен ряд программ по субсидированию продвижения продукции на внутренние и внешние рынки, а также некоторые программы поддержки НИОКР. "Но в целом заявления президента о большем внимании государства к производственному сектору входит в противоречие с тем, как действовало правительство, по крайне мере, в прошлом году. Ситуация в этом году не улучшается. Более того, правительство озвучивает планы по повышению налогов, пенсионного возраста… Эту проблему мы нашим докладом высвечиваем и выносим на суд общества. Это нужная работа", - сказал глава Ассоциации "Росспецмаш".

Доклад планируется формировать на ежегодной основе, и главным его адресатом является общество. При этом авторы документа намерены направить работу органам власти.

Отметим, что на этой же неделе ожидается встреча экс-главы Минфина, руководителя Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым. Они планируют обсудить возможные реформы государственного управления, на основе которых в том числе ЦСР предлагает развивать экономику страны.