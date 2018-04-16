WP: Трамп был разгневан количеством высланных союзниками российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп был возмущён, когда узнал, что Париж и Берлин вышлют лишь по четыре российских дипломата, сообщили в СМИ.

Как сообщает РБК со ссылкой на Washington Post и его источники в американской администрации, глава Белого дома ожидал от европейских союзников высылки, соразмерной количеству дипломатов, которым пришлось покинуть Соединённые Штаты, поскольку не хотел, чтобы за Вашингтоном оказалось максимальное количество высланных россиян. Однако после того, как были объявлены соответствующие данные от каждой страны, Трамп "был в гневе"

"В шок и смущение его привело то, что Франция и Германия выслали только по четыре российских дипломата — намного меньше, чем 60 россиян, которые были высланы по решению его администрации", — описывается состояние президента в американской газете.

Отмечается также, что особенно Трампа возмутил тот факт, что США были названы в СМИ государством, принявшим самые жёсткие антироссийские меры.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 26 марта более 20 государств выслали более 100 сотрудников Министерства иностранных дел РФ в знак солидарности с Великобританией, до этого выславшей 23 россиян. Этот процесс был связан с отравлением 4 марта в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в чём Лондон обвинил Москву.