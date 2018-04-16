В Ставрополе проводится проверка по факту гибели шестилетнего мальчика, упавшего с высоты

В Ставропольском крае проводится доследственная проверка по факту гибели шестилетнего мальчика, упавшего с высоты, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Инцидент произошел вечером 15 апреля с балкона 5 этажа квартиры одного из высотных домов Ставрополя упал шестилетний мальчик. Трагедия произошла, когда мать ребенка ненадолго отлучилась из дома, а отец находился на работе, отметили в ведомстве.

"После падения несовершеннолетний был доставлен в реанимационное отделение больницы, где в этот же день, не приходя в сознание, скончался от полученных травм", - говорится в сообщении.