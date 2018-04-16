Жители Екатеринбурга протестуют против закрытия перехода между ЖБИ и Синими камнями

В Екатеринбурге закрывают железнодорожный переход между двумя микрорайонами: ЖБИ и Синими камнями. Неравнодушные екатеринбуржцы готовят обращение в прокуратуру и в администрацию города с просьбой не закрывать "дорогу жизни", по которой они ходят уже много лет. Об этом сообщил у себя на странице в Facebook житель Екатеринбурга Павел Кашпуров, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, сейчас в районе перехода уже вырывают ступеньки и ставят забор, чтобы создать пешеходам преграду. Екатеринбуржцы привыкли ходить по протоптанной годами дороге - через пешеходный переход "Счастливого пути" на Сибирском тракте, по дороге через трубы, через железнодорожные пути и на улицу Анны Бычковой.

"То, что переход этот был сделан 30 лет назад, никто и не вспомнил, однако у любителей менять правила за горожан что-то пошло не так и дорожку решили закрыть, ибо "вдруг вас поездом собьет". Никого, кстати, за 30 лет существования "человеческого путепровода" не задавило – благо видимость нормальная в обе стороны, несмотря на поворот. Вместо того, чтобы привести в порядок годами протоптанную тропу, воздвигли рядом с единственным "на районе" ТРЦ пешеходный переход, через который никто не ходит", - написал Павел Кашпуров.

Речь идет о переходе, который располагается вблизи от ТРЦ "Карнавал", как говорит екатеринбуржец, администрация считает этот путь безопасней, чем переход через железнодорожные пути, однако жители этих районов не используют новый путепровод, так как до него далеко идти.