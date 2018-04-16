Кокорин поручил своим заместителям искать инвесторов в моногорода Варгаши и Далматово

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин поставил перед своими заместителями задачи по привлечению инвесторов в моногорода Варгаши и Далматово, которым присвоен статус ТОСЭР, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

По мнению Кокорина, присвоение статуса ТОСЭР должно стать мощным импульсом для экономики Варгашей и Далматово.

"Профильные департаменты совместно с органами местного самоуправления должны активизировать работу по привлечению резидентов ТОСЭР. Вместе с тем не нужно делать акцент только на внешних инвесторах, зауральские промышленники и предприниматели тоже должны обладать полной информацией о возможностях, которые открываются для развития бизнеса и реализации новых проектов на территории Варгашей и Далматово", - подчеркнул губернатор.

Также глава области поручил директору департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александру Константинову взять на личный контроль выполнение договоренностей по возобновлению работы Петуховского литейно-механического завода.