Трамп обвинил РФ и КНР в играх с "девальвацией валюты"

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём твиттере новую запись, в которой обвинил Россию и Китай. Как передаёт RT, послание американского лидера было таким: "Россия и Китай ведут игры с девальвацией валют, в то время как США продолжают повышать процентные ставки. Неприемлемо!"

Напомним, курс рубля по отношению к доллару начал падать после того, как США ввели санкции против российских производителей и экспортёров металлов. Девальвация юаня рассматривалась в КНР в качестве возможной ответной меры в торговой войне с США.