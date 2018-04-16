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В Екатеринбурге жертвами серийного насильника, орудовавшего в Парке Победы, стали восемь девушек
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подозреваемый, изнасилование, СК, Екатеринбург (2017) | Фото: СКР Свердловской области

Следственное управление продолжает расследование уголовного дела в отношении жителя города Екатеринбурга 1982 года рождения, обвиняемого в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

По данным следствия, указанные преступления обвиняемый совершил в период с октября 2004 по апрель 2017 года на территории Орджоникидзевского района Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Нижнесергинского района, сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Свердловской области.

От действий мужчины пострадали восемь человек, в том числе две несовершеннолетние девушки. Ещё одной потерпевшей удалось спастись благодаря тому, что насильника спугнули двое других мужчин, откликнувшихся на крики пострадавшей о помощи.

Обвиняемому уже предоставлена возможность ознакомления с материалами дела, после чего планируется направить уголовное дело для утверждения обвинительного заключения.

подозреваемый, изнасилование, СК, Екатеринбург(2017)|Фото: СКР Свердловской области

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16.04.2018 16:28 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
18:28 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.02.2018 12:02 Мск
В Екатеринбурге СКР продолжает поиски жертв серийного насильника, орудовавшего в парке Победы на Уралмаше








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В Екатеринбурге жертвами серийного насильника, орудовавшего в Парке Победы, стали восемь девушек
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