В Екатеринбурге жертвами серийного насильника, орудовавшего в Парке Победы, стали восемь девушек

Следственное управление продолжает расследование уголовного дела в отношении жителя города Екатеринбурга 1982 года рождения, обвиняемого в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

По данным следствия, указанные преступления обвиняемый совершил в период с октября 2004 по апрель 2017 года на территории Орджоникидзевского района Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Нижнесергинского района, сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Свердловской области.

От действий мужчины пострадали восемь человек, в том числе две несовершеннолетние девушки. Ещё одной потерпевшей удалось спастись благодаря тому, что насильника спугнули двое других мужчин, откликнувшихся на крики пострадавшей о помощи.

Обвиняемому уже предоставлена возможность ознакомления с материалами дела, после чего планируется направить уголовное дело для утверждения обвинительного заключения.