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Пермский международный марафон представят российским туроператорам
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Пермский международный марафон, участники, победители, спортсмены, Дмитрий Самойлов (2017) | Фото: администрация Перми

20 апреля в Пермь приедут порядка 30 представителей турагентств из 13 городов России. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, гостей ознакомят с трассой Пермского международного марафона.

Знакомство с краевой столицей туроператоры из Челябинска, Вологды, Екатеринбурга, Тюмени, Москвы, Нижнего Тагила, Петрозаводска, Ярославля, Ижевска, Набережных Челнов, Уфы, Нижнего Новгорода и Твери начнут с обзорной экскурсии по городу.

В 15.00 на набережной Камы будет организован мини-забег с выдачей стартовых пакетов и награждением. Как отмечают в администрации Перми, это поможет гостям "погрузиться в праздничную спортивную атмосферу".

Пермский международный марафон, участники, победители, спортсмены, Дмитрий Самойлов(2017)|Фото: администрация Перми

"Мы надеемся, что этот рекламный тур привлечет не только новых участников на Пермский международный марафон, но и поможет сделать наш край туристически интересным для жителей других регионов России", - прокомментировали визит представителей турагентств в мэрии Перми.

Знакомство с Пермским краем продолжится в последующие дни. Пермский центр отдыха и туризма организует для туроператоров экскурсию в Соликамск, где они узнают, почему пермяков называют "солеными ушами", и в самый древний город Урала – Чердынь. Далее гостей свозят в села Покча, Вильгорт и Ныроб, там они побывают в местных церквях.

В последний, четвертый день, туроператоры отправятся на "Уральский Афон" – в Белогорский монастырь, побывают на путевой экскурсии "История сибирского тракта", съездят на экскурсию по Кунгуру и в Кунгурскую ледяную пещеру.

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16.04.2018 16:20 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
18:20 Екб


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Пермский международный марафон представят российским туроператорам
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