Аэропорт "Домодедово" закупит тягач на базе танка Т-72

Московский аэропорт "Домодедово" закупает тягач на базе танка Т-72, сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани.

Контракт на поставку бронированной ремонтно-эвакуационной машины заключен с дочерним предприятием "Уралвагонзавода". "Это будет гражданская версия спецмашины на базе танка Т-72 (БРЭМ-1). Домодедово - первый и пока единственный аэропорт в стране, который закупит подобную технику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что технические характеристики машины позволят проводить эвакуационные работы, которые требуют усилия вытягивания более 125 тонн. "Таким образом, новая БРЭМ способна вытянуть даже широкофюзеляжный двухпалубный самолет из грунта, отдаленного от твердого искусственного покрытия", - пояснил руководитель отдела обеспечения транспортных средств Domodedovo Airport Handling Андрей Грюканов.

Закупка тягача реализуется в рамках программы обновления парка аэродромного спецтранспорта "Домодедово".