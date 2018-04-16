Центробанк снял ограничение на повышение ключевой ставки

Центральный банк снял ограничения на невозможность повышения ключевой ставки, сообщил глава департамента денежно-кредитной политики регулятора Игорь Дмитриев. Теперь ключевая ставка может пойти как вверх, так и вниз.

Уже снимается ограничение на невозможность повышения ставки в зависимости от прогноза инфляции", — приводит РИА Новости слова Дмитриева на международном банковском форуме "Казначейство 2018".

Заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 27 апреля. Сейчас ключевая ставка составляет 7,25% годовых.