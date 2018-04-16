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"Опасно для жизни". Управление ГОЧС Миасса рекомендует горожанам не посещать ТЦ "Слон", где обрушился подвесной потолок
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Миасс, торговый центр, обрушение потолка, (2018) | Фото: СК

Нахождение в ТРК "Слон", где произошло обрушение подвесного потолка, опасно для жизни и здоровья людей. Горожанам рекомендуют не посещать торговый центр. Об этом сообщили в управление ГОЧС Миасса.
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Напомним, ЧП произошло вечером в субботу, 14 апреля. Обрушились конструкции подвесного потолка. Местная жительница получила травму грудного отдела позвоночника и была доставлена в лечебное учреждение, где ей оказана медицинская помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Миасс, торговый центр, обрушение потолка,(2018)|Фото: СК

Как сообщили накануне в пресс-службе городской мэрии, ЧП в ТЦ "Слон" сегодня обсуждалось на аппаратном совещании в мэрии. По словам руководителя управления ГОЧС Миасса Валерия Карпунина, площадь обрушения потолка составила 200 метров квадратных. Обвалились гипсокартон, оцинкованные профили и проводка. Причина обрушения потолка до настоящего момента неизвестна, необходимо дождаться результатов строительно-технической экспертизы.

Руководству торгового центра было рекомендовано до окончания проведения необходимых исследований не открывать комплекс. Однако уже вчера комплекс был открыт, а руководство ТЦ заверило, что все неполадки устранены.

В связи с этим управление ГОЧС Миасса рекомендует горожанам пока отказаться от посещения комплекса.

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16.04.2018 16:05 Мск | Миасс | информационная служба Накануне.RU
18:05 Екб


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"Опасно для жизни". Управление ГОЧС Миасса рекомендует горожанам не посещать ТЦ "Слон", где обрушился подвесной потолок
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