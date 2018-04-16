"Я не знаю, что внутри отечественных таблеток": в "тюменской матрешке" прокомментировали отказ от американских лекарств

в этот день
16.04.18
18:00
В Екб.20:00
"Его же выпустили!" Грудинин рассказал о том, как побеседовал с Путиным о Квачкове
Югра поможет в "нефтяном" восстановлении Сирии
На Ямале в аварии пострадали 17 вахтовиков. Подробности
Главное
Центробанк снял ограничение на повышение ключевой ставки

Тема дня
"Удар по Сирии преследовал политические, а не военные цели" В субботу, 14 апреля, США при содействии Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по территории Сирийской Арабской Республики. Всего с подлодок, кораблей и самолётов, практически не заходивших в сирийское пространство, было выпущено около 120 крылатых ракет.
16.04.2018
армия и ВПК  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Железный Занавес-2: санкции приведут к краху сырьевой модели Санкции ведут к неизбежному разрушению сырьевой модели России, которая была возможной только в условиях партнерства с Западом. США никогда не простят России примерку на себя "доспехов СССР", присоединение Крыма, помощь Донбассу и Сирии и главное – международное обличение США. Несмотря на качели "лучше-хуже", отношения с Западом будут только ухудшаться.
16.04.2018
политика ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Эксперт объяснил, почему рубль в ближайшее время продолжит падение
США заявили, что не предупреждали российскую сторону об ударе по Сирии
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
Курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года
В Кургане рухнул супермаркет "Магнит"
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд
Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция
США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 569

"Я не знаю, что внутри отечественных таблеток": в "тюменской матрешке" прокомментировали отказ от американских лекарств
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

фармацевт, фармацевтика, таблетки (2015) | Фото: sos03.lt

Госдума готовится ответить на санкции США принятием закона, который запретит поставки американских лекарств в Россию. Эксперты уверены: для бизнеса потеря рынка не будет заметной, а для соотечественников документ равносилен смертному приговору. Кроме того, как выяснилось, не все российские аналоги западных таблеток безопасны, передает корреспондент Накануне.RU.

Недавно компания "Р-Фарм" выиграла два госконтракта на поставку препаратов для лечения ВИЧ-инфекции. Его покупают у компании из США "Bristol-Myers Squibb", которая делает таблетки в Индиане под брендом "Реатаз". Однако теперь контракт ценой почти в миллиард рублей может сорваться. На этом фоне вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил лечить гипертонию отварами коры дуба и боярышника, а вице-премьер Аркадий Дворкович сказал, что "ответные меры на санкции, введенные США, не повредят экономике России". Парламентарии и общественники "тюменской матрешки" не разделяют оптимизма федеральных коллег.

"Я в одной из больниц сегодня общался с врачами, они в шоке от инициативы. Есть необходимые для людей препараты, российские аналоги которых не выдерживают никакой критики. Если кандидат наук мне говорит, что врачи подчас не знают, что находится внутри таблетки российского аналога американского препарата, это как? Чтобы такие шаги делать, надо наше фармпроизводство поднять с колен. Депутат Гослумы Петр Толстой "красиво" сказал про боярышник. Мне интересно, чем лечится его родня, когда что-то случается?", - рассказал Накануне.RU депутат Тюменской областной думы Иван Левченко.

Он отметил, что патриотизм – забота государства о гражданах.

"В чем в данном случае заключается патриотизм? В том, что не дадут торговать американским компаниям? Наш рынок для них – 2-3%, они не заметят потерь. Надо "поднимать" наших производителей. Да, должны быть ответные меры, надо отвечать на агрессию государств, но надо спросить у врачей, можем ли мы что-либо заменить. Лекарства – не хамон, врачи не знают, чем заменять те или иные препараты. Со слов медиков, нам для замены некоторых разработок нужно до пяти лет: таблетки надо испытать, а для начала их надо придумать. А сейчас наши ученые стоят на коленях, никому не нужные", - сказал Левченко.

Член общественной палаты ХМАО Эдуард Логинов в беседе с Накануне.RU отметил, что в случае принятия закон может ударить по россиянам.

"У нас заокеанских таблеток поставляется на несколько десятков миллиардов рублей, не думаю, что это принципиальная для США сумма. Мы рискуем жизнями людей: если русские аналоги не будут качественными, это страшно. Пострадают простые люди, для которых импортное лекарство может быть последним шансом. Для тех, у кого есть деньги, не будет проблемой выехать в Казахстан или Украину, купить там таблетки, вернуться назад и спокойно их принимать", - сказал Логинов.

Другие новости по темам: таблетки, санкции, лекарства, Петр Толстой, Аркадий Дворкович, закон
16.04.2018 16:06 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
18:06 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

"Я не знаю, что внутри отечественных таблеток": в "тюменской матрешке" прокомментировали отказ от американских лекарств
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+