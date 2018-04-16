"Я не знаю, что внутри отечественных таблеток": в "тюменской матрешке" прокомментировали отказ от американских лекарств

Госдума готовится ответить на санкции США принятием закона, который запретит поставки американских лекарств в Россию. Эксперты уверены: для бизнеса потеря рынка не будет заметной, а для соотечественников документ равносилен смертному приговору. Кроме того, как выяснилось, не все российские аналоги западных таблеток безопасны, передает корреспондент Накануне.RU.

Недавно компания "Р-Фарм" выиграла два госконтракта на поставку препаратов для лечения ВИЧ-инфекции. Его покупают у компании из США "Bristol-Myers Squibb", которая делает таблетки в Индиане под брендом "Реатаз". Однако теперь контракт ценой почти в миллиард рублей может сорваться. На этом фоне вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил лечить гипертонию отварами коры дуба и боярышника, а вице-премьер Аркадий Дворкович сказал, что "ответные меры на санкции, введенные США, не повредят экономике России". Парламентарии и общественники "тюменской матрешки" не разделяют оптимизма федеральных коллег.

"Я в одной из больниц сегодня общался с врачами, они в шоке от инициативы. Есть необходимые для людей препараты, российские аналоги которых не выдерживают никакой критики. Если кандидат наук мне говорит, что врачи подчас не знают, что находится внутри таблетки российского аналога американского препарата, это как? Чтобы такие шаги делать, надо наше фармпроизводство поднять с колен. Депутат Гослумы Петр Толстой "красиво" сказал про боярышник. Мне интересно, чем лечится его родня, когда что-то случается?", - рассказал Накануне.RU депутат Тюменской областной думы Иван Левченко.

Он отметил, что патриотизм – забота государства о гражданах.

"В чем в данном случае заключается патриотизм? В том, что не дадут торговать американским компаниям? Наш рынок для них – 2-3%, они не заметят потерь. Надо "поднимать" наших производителей. Да, должны быть ответные меры, надо отвечать на агрессию государств, но надо спросить у врачей, можем ли мы что-либо заменить. Лекарства – не хамон, врачи не знают, чем заменять те или иные препараты. Со слов медиков, нам для замены некоторых разработок нужно до пяти лет: таблетки надо испытать, а для начала их надо придумать. А сейчас наши ученые стоят на коленях, никому не нужные", - сказал Левченко.

Член общественной палаты ХМАО Эдуард Логинов в беседе с Накануне.RU отметил, что в случае принятия закон может ударить по россиянам.

"У нас заокеанских таблеток поставляется на несколько десятков миллиардов рублей, не думаю, что это принципиальная для США сумма. Мы рискуем жизнями людей: если русские аналоги не будут качественными, это страшно. Пострадают простые люди, для которых импортное лекарство может быть последним шансом. Для тех, у кого есть деньги, не будет проблемой выехать в Казахстан или Украину, купить там таблетки, вернуться назад и спокойно их принимать", - сказал Логинов.