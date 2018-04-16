ДНР и ЛНР готовы снять все таможенные барьеры во взаимной торговле

ДНР и ЛНР разработали документ, регулирующий их взаимодействие в таможенной и налоговой сферах. Об этом заявил зампредседателя Совмина ДНР Александр Тимофеев.

"Нашим и луганским налоговым и таможенным департаментами разработана "зеленая карта", которая ждет подписания. Она предусматривает взаимное снятие всех видов налогов и сборов на продукцию, которая была произведена в ЛНР для Донецка и в ДНР для Луганска", - сказал он, имея в виду республики в целом.

"Зеленая карта" также унифицирует системы таможенных отношений республик с Российской Федерацией.

Глава ДНР Александр Захарченко поручил правительству республики в кратчайшие сроки подготовить постановление о снятии таможенных пошлин на товары, производимые в ЛНР.

"Проведена большая работа совместной комиссии таможенных служб ДНР и ЛНР, в результате которой урегулировано и синхронизировано таможенное законодательство республик. Мы можем полностью убрать таможенные пошлины на ввоз товаров, произведенных в ЛНР, как для юридических, так и для физических лиц", - подчеркунул глава ДНР.

По словам Захарченко, документ он подпишет немедленно.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 31 января главы ДНР и ЛНР подписали протокол о намерениях тесного сотрудничества в экономике и создания единого таможенного пространства. В начале апреля ЛНР заявила о том, что в одностороннем порядке снимает таможенные границы с ДНР.