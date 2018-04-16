Блокировка Telegram ударит по нацбезопасности России, - Дуров

Telegram продолжит отстаивать право россиян на тайну переписки, в очередной раз пообещал создатель и владелец мессенджера Павел Дуров, комментируя начало блокировки сервиса в России.

По мнению Дурова, национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян перейдет в контролируемые из США мессенджеры WhatsApp и Facebook.

"Сегодня утром власти России начали блокировать Telegram, поэтому на некоторых операторах связи сервис может работать нестабильно," - написал бизнесмен на своей странице "ВКонтакте", добавив, что Telegram без VPN может быть временами недоступен.

"Террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи – в других мессенджерах, либо через VPN. Национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к РФ площадки в контролируемые из США WhatsApp/Facebook", - считает Дуров.

"Мы считаем решение о блокировке антиконституционным и продолжим отстаивать право на тайну переписки россиян", - заключил он.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России. Он разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Позднее создатель и владелец мессенджера Павел Дуров рассказал, что Telegram обойдет блокировку встроенными методами.