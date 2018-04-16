В Екатеринбурге возбуждено дело по факту нападения на главного редактора "Областной газеты"

Полицейские из подразделения дознания ОП №5 УМВД России по Екатеринбургу возбудили уголовное дело по факту нападения на главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина.

Напомним, вечером в минувший четверг журналист был жестоко избит арматурой возле своего дома. Сам Полянин считает, что нападение связано со статьей о "коммунальных войнах", которая вышла в его издании.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

"Сыщики отрабатывают различные версии, предпринимают комплекс необходимых мер для того, чтобы установить личности нападавших", - рассказал полковник Горелых.

Напомним, свою проверку по факту нападения на Дмитрия Полянина также организовал Следственный комитет.