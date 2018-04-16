Собянин и Воробьев подписали "экологическое" соглашение

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о повышения качества питьевой воды в регионе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Подмосковья.

В рамках соглашения АО "Мосводоканал" будет поставлять воду высокого качества в подмосковные муниципалитеты.

"Очень приятно подписывать важное соглашение, мы с Москвой активно взаимодействуем в самых разных направлениях — транспорт, промышленность, торговля, состояние дорог. А сегодня – чистая вода. Порядка 12% воды мы получаем от "Мосводоканала". Данное соглашение подразумевает, что объем получаемой от "Мосводоканала" воды вырастет до 16%", – приводит пресс-служба слова главы Московской области Андрея Воробьева.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин также назвал данное соглашение очень важным. "За последние годы мы реализовали несколько очень серьезных проектов, улучшающих качество воды, во-первых, это отказ от хлорки… Во-вторых, озоносорбция… Третий проект связан с обеспечением установки приборов учета воды, наведения порядка в сетях, их ремонт и реконструкцию, что в целом обеспечило около 20% экономии Москвы", - сказал он. По словам столичного градоначальника, около 400 тыс. жителей Подмосковья получат воду от "Мосводоканала".

Перед подписанием Воробьев и Собянин осмотрели Западную станцию водоподготовки компании.