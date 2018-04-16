Облсуд вернул под стражу всех троих полицейских, которые обвиняются в смерти задержанного в Нижнем Тагиле

Свердловский областной суд отменил постановление Дзержинского районного суда Нижнего Тагила и вернул под стражу всех троих сотрудников полиции, которые подозревается в избиении и смерти задержанного Станислава Головко.

"Мера пресечения для Анатолия Быкова изменена на содержание под стражей, срок ареста продлен до 7 июня 2018 года включительно", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда. До 7 июня находится под стражей и второй подозреваемый - Егор Ялунин.

Третий фигурант дела Дмитрий Панов возвращен под стражу до 7 мая.

Напомним, что ранее суд Нижнего Тагила смягчил меру пресечения Анатолию Быкову, Егору Ялунину и Дмитрию Панову (сыну бывшего зампреда райсуда). Вместо заключения под стражу суд назначил им домашний арест сроком на два месяца.

Оперуполномоченные ОП №17 МУ "Нижнетагильское" Анатолий Быков, Дмитрий Панов и Егор Ялунин проходят по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего" и "Превышение должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий". Согласно материалам дела, сотрудники правоохранительных органов избили задержанного Станислава Головко. От множественных травм головы и "контакта с тупым предметом" он скончался в больнице.