В Кургане будут судить рецидивиста за покушение на убийство девочки-подростка и ее бабушки

В Кургане 37-летний рецидивист предстанет перед судом за покушение на убийство двух человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что в январе прошлого года обвиняемый после распития спиртных напитков, находясь в доме малознакомых потерпевших, без видимого повода нанес ножом несколько ударов в область шеи и головы несовершеннолетней внучке хозяйки дома, а также не менее 8 ударов ножом в область руки и головы 57-летней бабушки.

Девочка смогла оказать сопротивление мужчине, вытолкнула его из комнаты, закрыла дверь на замок, и вызвала сотрудников скорой помощи.

Мужчина сбежал, но на следующий день был задержан сотрудниками полиции.

Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение убийства.