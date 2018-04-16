Фамилия Вексельберга исчезла из списка акционеров двух банков

Владелец ГК "Ренова" Виктор Вексельберг исчез из размещенного на сайте Центробанка списка акционеров "Меткомбанка". Ранее было указано, что ему через ООО "Ренова" принадлежит 9,9%.

Вексельбергу через кипрскую Winterlux Limited ему принадлежит 39,4% акций банка "Международный финансовый клуб" (МФК). Помимо попавшего под санкции Минфина США Вексельберга, крупным владельцем банка является Михаил Прохоров (27,74%), еще 19,71% принадлежит группе ОНЭКСИМ Прохорова, а 13,14% владеет супруга главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Утром 16 апреля в списке акционеров МФК, опубликованном на сайте ЦБ, присутствовал Вексельберг, однако спустя некоторое время эта информация исчезла. По состоянию на 13:00 мск, вместо файла с информацией об акционерах выдавалась надпись "Ошибка 404", сообщает РБК.

В декабре Госдума приняла закон о праве правительства определять случаи, когда банки и другие финансовые организации могут не раскрывать или ограничивать раскрытие информации. В конце марта Банк России сообщал, что ведет работу по ограничению доступа к информации, которую можно использовать для выявления связей между банками и попавшими под санкции физлицами и компаниями.

Как сообщало Накануне.RU, в Госдуму внесен проект закона с ответными санкциями. В частности, предлагается ограничить ввоз американского продовольствия, техники для нужд государственной и муниципальной власти.