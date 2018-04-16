В Москве поймали мошенников, похитивших более 100 кг красной икры

В Москве задержали подозреваемых в хищении крупной партии красной икры. Возбуждено дело.

"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Вешняки задержали троих мужчин в возрасте от 32 до 49 лет по подозрению в совершении мошенничества, в результате которого было похищено более 100 килограммов красной икры", - сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, в полицию поступило сообщение от индивидуального предпринимателя о мошенничестве: потерпевший рассказал, что ему позвонил мужчина, представившийся торговым представителем, и заказал партию красной икры. Заявитель встретился с тремя погрузчиками на Снайперской улице столицы для передачи четырех контейнеров икры общей массой более 100 килограммов.

Затем один из злоумышленников прошел с ним в складское помещение для оплаты товара, но неожиданно сообщил о необходимости выйти на несколько минут, после чего скрылся. Как выяснилось, преступники увезли товар на арендованном авто, не оплатив его стоимость. Материальный ущерб составил около 400 тыс. руб.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Сыщикам удалось установить местонахождение подозреваемых и задержать их на улице Красный Казанец в Москве. Сейчас все они заключены под стражу. Расследование продолжается.