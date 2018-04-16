Мэр Пскова в соцсетях посетовал, что Господь запрещает "стереть пиндосов с лица земли"

Мэр Пскова Иван Цецерский считает, что американцев легче стереть с лица земли, чем что-то им доказать. Таким мнением чиновник поделился с секретарем Генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком, выложившим снимок из Дамаска на своей странице в Instagram.

"Пиндосам вы ничего не докажите, они заврались так, что их легче стереть с лица земли, но Господь это запрещает!" - написал Цецерский в комментарии к фото.

Позже комментарий был удален, но остались ответы пользователей к нему. "Кто такие "пиндосы" и почему Андрей Анатольевич им доказывает что-то?", - спрашивают у Цецерского.

Президент Сирии Башар Асад принял делегацию "Единой России" в воскресенье, 15 апреля. До этого ее члены посетили провинцию Хомс и Пальмиру.

Напомним, в состав делегации России вошла губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. Ранее она рассказала о ракетной атаке на Сирию.