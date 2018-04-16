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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Железный Занавес-2: санкции приведут к краху сырьевой модели Санкции ведут к неизбежному разрушению сырьевой модели России, которая была возможной только в условиях партнерства с Западом. США никогда не простят России примерку на себя "доспехов СССР", присоединение Крыма, помощь Донбассу и Сирии и главное – международное обличение США. Несмотря на качели "лучше-хуже", отношения с Западом будут только ухудшаться.
16.04.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
16.04.2018 15:09 Мск (17:09 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
Мэр Пскова в соцсетях посетовал, что Господь запрещает "стереть пиндосов с лица земли"
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Иван Цецерский (2018) | Фото: lenta.ru

Мэр Пскова Иван Цецерский считает, что американцев легче стереть с лица земли, чем что-то им доказать. Таким мнением чиновник поделился с секретарем Генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком, выложившим снимок из Дамаска на своей странице в Instagram.
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"Пиндосам вы ничего не докажите, они заврались так, что их легче стереть с лица земли, но Господь это запрещает!" - написал Цецерский в комментарии к фото.

Позже комментарий был удален, но остались ответы пользователей к нему. "Кто такие "пиндосы" и почему Андрей Анатольевич им доказывает что-то?", - спрашивают у Цецерского.

Президент Сирии Башар Асад принял делегацию "Единой России" в воскресенье, 15 апреля. До этого ее члены посетили провинцию Хомс и Пальмиру.

Напомним, в состав делегации России вошла губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. Ранее она рассказала о ракетной атаке на Сирию.



Развитие сюжета: Ранее 16.04.2018 15:15 Мск
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16.04.2018 15:09 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:09 Екб


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Ранее 14.04.2018 11:13 Мск
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Мэр Пскова в соцсетях посетовал, что Господь запрещает "стереть пиндосов с лица земли"
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