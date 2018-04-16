Выходя из СНГ, Украина оставит выгодные для себя соглашения с Россией

Выход Украины из состава СНГ не означает выход страны из всех договоров с Россией. "Предложение украинского президента о выходе из СНГ означает отказ от неактуальных соглашений и сохранение выгодных для страны договоров", – заявила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко.

Продолжат действовать соглашения, касающиеся признания дипломов об образовании, трудоустройства, соглашение о транзите и другие.

По распоряжению Петра Порошенко Украина планирует выйти из всех учредительных органов Содружества, объединяющего в настоящее время 11 государств, пишет Infox.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Киев также прорабатывает варианты приостановки действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией.