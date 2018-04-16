Мэрия Екатеринбурга объявила конкурсы на трамвайно-троллейбусные маршруты

Администрация Екатеринбурга объявила два открытых аукциона на обслуживание трамвайных и троллейбусных маршрутов. Как сообщается на официальном портале госзакупок, минимальная цена контракта на обслуживание троллейбусов составляет более 355 млн руб., а трамваев - более 219 млн руб.

Все желающие поучаствовать в конкурсе должны подать заявки до 28 апреля. Сам аукцион состоится 7 мая. Срок договора будет действовать год - до июня 2019.

Ранее в мэрии сообщали о том, что конкурсные процедуры проводятся с прошлого года по тем маршрутам, у которых заканчивается срок действия договора. Тогда планировался конкурс по автобусным маршрутам 06, 09, 045, 63. Также скоро введут новый автобусный маршрут с номером 53 "мкр. Солнечный-Железнодорожный вокзал".

Напомним, замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов недавно заявил, что уже в этом году в Екатеринбурге отменят несколько маршрутов общественного транспорта.