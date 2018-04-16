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Жители Березников угрожают прийти в мэрию с вениками из-за закрытия городской бани
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городская баня, Березники, баня закрыта (2018) | Фото: ЧП Березники

В Березниках под угрозой закрытия оказалась городская баня по адресу ул. Мира, 29 а. Об этом сообщают пользователи соцсетей, передает корреспондент Накануне.RU.
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Как сообщают пользователи группы "ЧП Березники", жители города всерьез обеспокоены закрытием единственной в городе общественной бани. По их данным, власти города планируют продать здание, в котором располагается баня. В городской группе появилось обращение к главе города Сергею Дьякову с просьбой сохранить городскую баню.

"Коммерсанты (руководство бани) в ущерб себе даже льготные помывочные билеты установили для детей, инвалидов, пенсионеров, ветеранов ВОВ и труда. А родная администрация только и думает как бы бани подороже продать и тем самым город без бани оставить", - говорится в тексте обращения.

баня, Березники(2018)|Фото: ЧП Березники

Авторы обращения заявляют, что в случае, если здание городской бани все же закроют и продадут, они придут в мэрию Березников с тазиками и вениками и будут находиться там до тех пор, пока городу не вернут общественную баню.

Оперативно прокомментировать ситуацию в пресс-службе администрации города не смогли. Ответ на запрос корреспонденту Накануне.RU пообещали предоставить в течение недели.

В самой бане по ул. Мира, 29 а подтвердили, что предприятие готовят к закрытию, однако получить комментарий от руководства не удалось.

Отметим, что похожий конфликт разгорается в Перми вокруг муниципальной бани "Пушкинская". Мэрия Перми планирует продать здание бани, но при этом сохранить ее целевое назначение.

Другие новости по темам: городская баня, Березники, закрытие бани, помывочные услуги, администрация Березников
16.04.2018 15:45 Мск | Березники | Ксения Теплякова
17:45 Екб


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Жители Березников угрожают прийти в мэрию с вениками из-за закрытия городской бани
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