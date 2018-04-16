Жители Березников угрожают прийти в мэрию с вениками из-за закрытия городской бани

В Березниках под угрозой закрытия оказалась городская баня по адресу ул. Мира, 29 а. Об этом сообщают пользователи соцсетей, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщают пользователи группы "ЧП Березники", жители города всерьез обеспокоены закрытием единственной в городе общественной бани. По их данным, власти города планируют продать здание, в котором располагается баня. В городской группе появилось обращение к главе города Сергею Дьякову с просьбой сохранить городскую баню.

"Коммерсанты (руководство бани) в ущерб себе даже льготные помывочные билеты установили для детей, инвалидов, пенсионеров, ветеранов ВОВ и труда. А родная администрация только и думает как бы бани подороже продать и тем самым город без бани оставить", - говорится в тексте обращения.

Авторы обращения заявляют, что в случае, если здание городской бани все же закроют и продадут, они придут в мэрию Березников с тазиками и вениками и будут находиться там до тех пор, пока городу не вернут общественную баню.

Оперативно прокомментировать ситуацию в пресс-службе администрации города не смогли. Ответ на запрос корреспонденту Накануне.RU пообещали предоставить в течение недели.

В самой бане по ул. Мира, 29 а подтвердили, что предприятие готовят к закрытию, однако получить комментарий от руководства не удалось.

Отметим, что похожий конфликт разгорается в Перми вокруг муниципальной бани "Пушкинская". Мэрия Перми планирует продать здание бани, но при этом сохранить ее целевое назначение.