Дума Екатеринбурга не спешит отменять прямые выборы мэра

На этой неделе все восемь постоянных комиссий Екатеринбургской думы проведут свои заседания, на которых рассмотрят Стратегический план развития города до 2030 г. В проектах заседаний значатся и другие вопросы, кроме одного: о приведении Устава Екатеринбурга в соответствие с измененным законом "Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области".

Речь идет об отказе от прямых выборов главы города и переходе к системе, кода кандидатуры на пост мэра обсуждаются на конкурсной комиссии, а затем персона одного из претендентов вносится для утверждения депутатами думы. Соответствующий областной закон уже принят региональным парламентом, подписан губернатором, опубликован и вступил в силу.

Исходя из того, что 24 апреля на очередном заседании представительного органа областной столицы главным вопросом станет утверждение городской Стратегии-2030, к чему всю неделю и будут готовиться народные избранники, рассмотрение изменений в Устав отложили. В любом случае народные избранники сначала должны ознакомиться с соответствующими документами, затем обсудить их на комиссиях, которые проводятся с интервалом в две недели. Поэтому, с учетом майских праздников, депутатские комиссии рассмотрят проект Устава не раньше 14-18 мая. И в лучшем случае он появится в повестке заседания думы на 22 мая.

Как ранее сообщало Накануне.RU, городским депутатам в любом случае придется привести Устав в соответствие с региональным законодательством до 19 июня, до официального назначения выборов органов местного самоуправления Екатеринбурга: выбирать мэра (по новой схеме) и депутатов думы административной столицы Среднего Урала будут 9 сентября этого года.