"Уралкалий" внедряет уникальную горно-геологическую информационную систему

В апреле 2018 г. "Уралкалий" приступил к комплексной опытно-промышленной эксплуатации уникальной для мировой калийной отрасли горно-геологической информационной системы (ГГИС). Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, в качестве пилотной площадки для реализации проекта выбран рудник СКРУ-1.

Горно-геологическая информационная система предназначена для создания единого информационного пространства и структурирования горно-геологических данных при отработке Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. По каждой выработке в шахте предусмотрено хранение и накопление статистических данных: информации о залегании пластов, качественных показателей полезного компонента в руде, объемов пустот и закладки, сечения комбайнов, горных выработок и целого ряда других показателей. Новая система позволит держать на особом контроле участки со сложной геологической структурой.

В дальнейшем полученный опыт будет использован при внедрении ГГИС на других рудниках компании. Завершение проекта планируется в 2020 г., когда в различных модулях ГГИС в режиме онлайн смогут работать около 500 специалистов компании, что позволит существенно оптимизировать процесс решения маркшейдерских и геологических задач.

"Комплексная горно-геологическая информационная система, которая внедряется в компании, является уникальной, так как позволяет эффективно и безопасно разрабатывать Верхнекамское месторождение с учетом большого массива статистических данных и научных методов анализа. Кроме того, работа в этой системе значительно повышает эффективность решения горно-геологических задач. После внедрения системы на всех рудниках мы будем иметь оцифрованные данные по разработке калийных солей с 1927 г. — практически с открытия месторождения и начала проходки первого рудника", - отметил директор по недропользованию "Уралкалий" Эдуард Смирнов.

Добавим, что инвестиции компании в этот проект составляют 214 млн руб.