Болельщики "Автомобилиста" вновь разрисуют лед КРК "Уралец"

Болельщики ХК "Автомобилист" вновь ярко проводят на лето домашнюю арену клуба. В субботу, 21 апреля, все желающие смогут разрисовать яркими красками лед КРК "Уралец", на котором еще недавно проходили матчи КХЛ и МХЛ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, все необходимые для рисования материалы - кисти и краски - будут предоставлены клубом. После того, как на льду не останется свободного места, будет сделана большая фотография. Кроме того, всех пришедших ждут конкурсы и призы.

Оставить свой рисунок на льду можно будет с 11.00 до 15.00. Вход свободный (входы №7 и №8 со стороны Зеленой рощи).

Напомним, "Автомобилист" завершил выступление в плей-офф Кубка Гагарина 12 марта, когда проиграл в шестом матче серии магнитогорскому "Металлургу". После этого команда официально закрыла сезон, сыграв со своими болельщиками.