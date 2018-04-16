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от издателя  |  комментариев: 11


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В Омской области школьницы пожарили крабовое мясо на Вечном огне
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вечный огонь, память, ВОВ (2014) | Фото: Накануне.RU

Школьницы в омском городе Тара устроили пикник на монументе в память о погибших в Великой Отечественной войне.
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Об инциденте сообщается в соцсети "ВКонтакте", там был опубликован кадр с записи прямого эфира в соцсети Instagram. На фото с подписью "страдаем фигней" видно, как на Вечном Огне авторы видео жарят насаженные на ветку крабовые палочки.

Местная полиция проводит проверку по данному факту, сообщает РИА Новости.

По словам замглавы Тарского района по социальным вопросам Владимира Жилина, пикник на мемориале устроили две знакомые друг с другом с детства девочки 13 и 14 лет. Одна из них учится в гимназии, другая - в школе. По его словам, ранее за школьницами проступков замечено не было. Первая девочка отличница и активистка, вторая - хорошистка, активистка, увлекается спортом, пишет kp.ru.

Отмечается, что фамилии обеих девочек присутствуют на стене памяти монумента, что означает, что их родственники участвовали в ВОВ. Сами школьницы не смогли внятно объяснить свой поступок.

Жилин добавил, что с девочками, их родителями и администрацией школ уже побеседовал председатель комитета по образованию. На следующей неделе состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В январе на Южном Урале подростки-вандалы закидали снегом Вечный огонь. Сообщалось, что их разыскивают.

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16.04.2018 14:25 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:25 Екб


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В Омской области школьницы пожарили крабовое мясо на Вечном огне
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