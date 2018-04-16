В Челябинск прибыли 10 сборных, участвующих в чемпионате мира по хоккею среди юниоров

Вице-губернатор Вадим Евдокимов доложил главе Челябинской области Борису Дубровскому о готовности региона к проведению чемпионата мира по хоккею среди юниоров. В Челябинск прибыли все 10 команд, участвующих в соревновании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

"На этой неделе состоится открытие чемпионата мира по хоккею среди юниоров. Это первенство впервые проходит в Челябинской области. Его начала с волнением ожидают все ценители этой популярной командной игры и уже назвали его "самым долгожданным событием весны 2018 года", – подчеркнул Борис Дубровский.

Чемпионат будет проходить в двух городах – Челябинске и Магнитогорске – с 19 по 29 апреля. Полуфинальные матчи и финал состоятся в Челябинске.