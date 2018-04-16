ФАС возбудила дело в отношении "АвтоВаза"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ПАО "АвтоВаз" после выявления признаков координации экономической деятельности его дилеров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что такие признаки усматриваются в информационных письмах в адрес руководителей предприятий дилерской сети с указанием расчета стоимости технического обслуживания и финального прайса, размещенных на дилерском портале.

"Часть дилеров руководствовалась в своей деятельности этими ценами, что, по мнению ФАС России, могло привести к установлению и поддержанию цен на оказание услуг по техническому обслуживанию транспортных средств", - говорится в сообщении.