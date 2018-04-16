Сотрудница управления образования Чебаркуля предстанет перед судом за хищение бюджетных средств

Начальник отдела централизованной бухгалтерии управления образования администрации Чебаркуля предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, изготовила поддельные справки о получении дохода с места работы, занизив размер получаемой заработной платы. На основании этих справок она получила свыше 90 тыс. рублей в виде ежемесячных субсидий, предоставляемых управлением социальной защиты населения администрации Чебаркуля.

В ходе предварительного расследования, обвиняемая возместила причиненный материальный ущерб.