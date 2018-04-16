Глава Роскомнадзора не поддержал идею о запрете VPN-сервисов

Роскомнадзор не поддержал идею о введении дополнительных ограничений для VPN-сервисов в связи с блокировкой Telegram.

"Все необходимые полномочия уже есть в законодательстве", - заявил РИА Новости глава ведомства Александр Жаров.

При этом Роскомнадзор применит меры к инструментам обхода блокировок, в том числе к VPN-сервисам, отметил он.

Ранее в Госдуме заявили, что намерены проанализировать необходимость законодательно исключить использование VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки.

С ноября 2017 года в России действуют поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и защите информации". По ним к анонимайзерам и VPN-сервисам ограничивается доступ, если они предоставляют доступ к ресурсам, внесенным в реестр запрещенных. В феврале, однако, сообщалось, что российские спецслужбы ни разу не обратились в Роскомнадзор с требованием ограничить работу анонимайзеров.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России. Он разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Позднее создатель и владелец мессенджера Павел Дуров рассказал, что Telegram обойдет блокировку встроенными методами.

Сегодня Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram на территории России.