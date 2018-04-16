Фонд ЮНЕСКО одобрил заявку на создание биосферного резервата в Челябинской области

Международный фонд ЮНЕСКО одобрил заявку на создание биосферного резервата "Горный Урал". Первый в Челябинской области биосферный резерват будет утвержден на 30-й сессии Международного координационного совета программы "Человек и биосфера", которая состоится в Палембанге с 23 по 28 июля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе национального парка "Таганай".

Биосферный резерват займет часть территории Златоустовского, Миасского, Карабашского городских округов, Кусинского района. В его состав войдут Таганай, Аршинский заказник, памятники природы "Озеро Тургояк", "Озеро Серебры" и "Озеро Уфимское", "Река Киалим", "Река Куштумга", "Луковая поляна".

Как отметил директор национального парка "Таганай" Алексей Яковлев, биосферный резерват – это не только международный статус и позитивная тема в экологической региональной повестке, но и хороший инструмент для сохранения Тургояка, Аршинского заказника, решения вопросов, связанных с работой промышленных предприятий в поселке Магнитка.