Кинотеатр "Художественный" будут реконструировать до конца 2020 года

Кинотеатр "Художественный" в Москве останется на реконструкции до конца 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) Москвы, передает ТАСС.

С продлением срока исполнения обязательств инвестора по проведению реставрации кинотеатра согласилась Градостроительно-земельная комиссия Москвы на заседании 12 апреля 2018 года. Реконструировать здание на Арбатской площади намерены до 31 декабря 2020 года.

Как сообщало Накануне.RU, старейший кинотеатр "Художественный" в Москве в декабре 2016 года был передан в аренду компании "Пионер" Александра Мамута. Бизнесмен тогда заявил, что инвестирует в реконструкцию кинотеатра чуть более 1 млрд рублей.

Напомним, кинотеатр закрылся на реставрацию в 2014 году. Ее окончание было запланировано на середину 2015 года, однако подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства.