Суд вернул под стражу второго полицейского, обвиняемого в смерти задержанного в Нижнем Тагиле

Свердловский областной суд отменил постановление Дзержинского районного суда Нижнего Тагила об изменении меры пресечения сотруднику полиции Дмитрию Панову, который вместе с двумя оперативниками подозревается в избиении и смерти задержанного Станислава Головко. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, Дмитрию Панову продлили срок ареста на 1 месяц, он станется под стражей до 7 мая.

Отметим, что суд возвращает под стражу уже второго фигуранта этого дела. Суд вновь отправил за решетку оперативника Егора Ялунина.

Напомним, что ранее Дзержинский районный суд смягчил меру пресечения Анатолию Быкову, Егору Ялунину и Дмитрию Панову (сыну бывшего зампреда райсуда). Вместо заключения под стражу суд назначил им домашний арест сроком на два месяца.

Оперуполномоченные ОП №17 МУ "Нижнетагильское" Анатолий Быков, Дмитрий Панов и Егор Ялунин проходят по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего" и "Превышение должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий".

Согласно материалам дела, сотрудники правоохранительных органов избили задержанного Станислава Головко. От множественных травм головы и "контакта с тупым предметом" он скончался в больнице.