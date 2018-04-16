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Югра поможет в "нефтяном" восстановлении Сирии
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Наталья Комарова, сирийская делегация (2018) | Фото: admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова вернулась из Сирии, где она находилась в составе российской делегации. Подводя итоги рабочей поездки, глава региона прокомментировала возможное сотрудничество Югры с сирийскими компаниями в разработке местных месторождений, передает корреспондент Накануне.RU.

Как заявила сегодня на пресс-конференции глава Югры, экономике Сирии нужна помощь, по предварительным оценкам, для восстановления экономики и разрушенного хозяйства необходимо свыше $400 млрд. Стратегия восстановления государства рассчитана на 10-20 лет.

"Безусловно, такие объемы и острота этой проблемы требуют мобилизации больших ресурсов. Потому во всем, что касается нефтегазодобычи, по мнению руководителей этой страны, Россия является основным, если не единственным партнером. Что касается ТЭКа, у нас накоплены колоссальные компетенции в этом отношении, и, я полагаю, что мы будем полезны друг другу. Хотя должна отметить, что Сирия располагает и кадровым потенциалом, и образовательными возможностями, и, естественно, практическими. Специалисты у них, безусловно, есть. Другое дело, необходима концентрация больших ресурсов в короткое время", - отметила Наталья Комарова.

Наталья Комарова, сирийская делегация(2018)|Фото: admhmao.ru

Сейчас сирийцам необходимо восстанавливать добычу на нефтегазовых месторождениях. При этом количество их, по сравнению с довоенным периодом, сократилось: большие площади находятся не под контролем Башара Асада и верных ему сил. По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, основная помощь Сирии может потребоваться в ремонте скважин и переработке ресурсов.

"Объемы добычи в Сирии и до войны были невелики. Это не Ирак или Иран. Основная задача - восстановить объем добычи для внутреннего пользования, а, значит, им нужны перерабатывающие установки. Я думаю, что в основном помощь потребуется в поставке рабочих и оборудования для переработки. Не надо рассматривать Сирию, как страну, где идет война за ресурсы. Максимум на что может рассчитывать страна - на самообеспечение. О масштабном экспорте речи не идет", - заявил Игорь Юшков.

При этом, по словам аналитика, визит губернатора Югры в Сирию вовсе не означает, что российские компании будут участвовать в восстановлении нефтегазовой отрасли. И сам визит можно, скорее, назвать "прощупыванием почвы".

Наталья Комарова, сирийская делегация(2018)|Фото: admhmao.ru

Главный вопрос, по словам Юшкова - вопрос безопасности. Напомним, утром в субботу, 14 апреля, группировка войск США, Великобритании и Франции нанесла ракетный удар по объектам в Сирии. В это время в республике находилась и сама Наталья Комарова, она не пострадала.

"Неизвестно, как долго продлится стабильная ситуация, и будут ли территории, которые находятся под контролем Башара Асада, сохраняться за ним. Она [Комарова - примеч.] может и встретится с сирийским руководством, и договорится, что компании будут восстанавливать работу нефтепроводов, перерабатывающих заводов, месторождений, но придут ли туда сами компании? Сегодня они там работают, а завтра американцы ударят по сирийским военным подразделениям, и этих подразделений не хватит, чтобы удержать территории. Кто возьмет на себя эти риски, кто будет их финансировать?" - отмечает эксперт.

Наталья Комарова, сирийская делегация(2018)|Фото: admhmao.ru

Также, по словам Игоря Юшкова, визит губернатора следует расценивать как "имиджевый ход", цель которого - показать федеральному руководству, что субъект развивается в том числе и на внешних рынках и готов сотрудничать с Сирией.

Напомним, на прошлой неделе главы Югры и сирийской провинции Хомс подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах.

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17:15 Екб


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Югра поможет в "нефтяном" восстановлении Сирии
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