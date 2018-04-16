Дворкович: Ответ на санкции США не повредит российской экономике

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович выразил уверенность, что ответные меры на санкции, введенные США, не повредят экономике России.

"Мы будем принимать те меры, которые в наших интересах. Мы не будем вредить себе, не будем вводить какие-либо меры, которые могут повредить нашему собственному производству, нашей конкурентоспособности", - сказал Дворкович в эфире "Россия 24".

Он добавил, что российское правительство оценит риски для отдельных сфер экономики страны. К "чувствительным", по его словам, сферам, относится, например, программное обеспечение.

Напомним, 6 апреля минфин США объявил о расширении антироссийских санкций. В черный список были внесены 24 российских чиновника и бизнесмена, а также 14 юридических лиц.

Москва разработала законопроект, предусматривающий введение ответных мер на поведение Вашингтона.

Накануне постпредставитель США при ООН Никки Хейли заявила, что американские власти готовятся ввести новые санкции против РФ.