СКР организовал проверку по факту гибели уральского журналиста Максима Бородина

Следственный комитет организовал проверку по факту гибели в Екатеринбурге журналиста Максима Бородина.

"В ходе проверки принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, а также к опросу знакомых погибшего. Выясняется точная причина смерти, для чего будет проведено соответствующее исследование. Проверяются несколько версий случившегося, в том числе, не исключается несчастный случай", - сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области.

Там добавили, что по итогам проверки обязательно будет принято процессуальное решение.

Напомним, Максим Бородин скончался утром 15 апреля в больнице. Ранее журналист выпал из окна пятого этажа. Церемония прощания с Максимом пройдет 18 апреля в Екатеринбурге, а похоронят его на Арамильском кладбище.