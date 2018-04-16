В Тюмени затопило улицу Созидателей. Воды настолько много, что парализована работа автобусов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ситуация на дороге в ЖК "Комарово" на улице Созидателей. Вода хлещет в салон автобуса. Три городских маршрута (автобус 16, 89, 39) подходят к остановкам заполненные водой из огромной лужи. Вода подходит к подъездам", - пишут очевидцы на одном из популярных автофорумов Тюмени.

Комментаторы призывают не беспокоиться.

"В конце 90-х в середине апреля резко потеплело до +20. Пошла вода, Южный микрорайон весь затопило, трассу на Курган перекрыли. По сравнению с тем, это – лужица", - высказался пользователь под ником Трек.

Другие пишут, что "вода стекает с соседнего поля, через дворы в ложбину, где дорога проходит. Естественно, на поле всю зиму свозили снег с дворов и улиц микрорайона Комарово".