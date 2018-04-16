В Екатеринбурге началась запись на юбилейную "Майскую прогулку"

В Екатеринбурге стартовала регистрация на юбилейную "Майскую прогулку", которая состоится 20 мая, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По традиции для участников предлагается несколько вариантов маршрутов - 50, 35 и 18 км. 50-километрорвый маршрут стартует с 7.00 до 10.00, маршруты 35 и 18 км – с 8.00 до 11.00. На одном из контрольных пунктов можно будет сдать норму ГТО по туризму. Всем необходимо финишировать до 21.00.

Участники "Майской прогулки" будут обеспечены водой на контрольных пунктах. Питание на КП не предусмотрено. При оплате онлайн до 1 мая стартовый взнос составляет 200 руб., при оплате онлайн до 10 мая - 250 руб. При оплате на старте – 300 руб.

"В этом году мы решили растянуть старт, чтобы не было столпотворения, ещё на одном из контрольных пунктов можно будет сдать нормы ГТО, для желающих, конечно. Ожидаются новые маршруты, так вы ещё никогда не ходили", - рассказал ранее организатор мероприятия - профессор УрФУ Виктор Гроховский.