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16.04.2018
армия и ВПК  |  комментариев: 3
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 11


Железный Занавес-2: санкции приведут к краху сырьевой модели Санкции ведут к неизбежному разрушению сырьевой модели России, которая была возможной только в условиях партнерства с Западом. США никогда не простят России примерку на себя "доспехов СССР", присоединение Крыма, помощь Донбассу и Сирии и главное – международное обличение США. Несмотря на качели "лучше-хуже", отношения с Западом будут только ухудшаться.
16.04.2018
политика ;
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Новости
16.04.2018 14:58 Мск (16:58 Екб)
спорт | Свердловская область
В Екатеринбурге началась запись на юбилейную "Майскую прогулку"
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логотип Майской прогулки (2018) | Фото: lifehacker.ru

В Екатеринбурге стартовала регистрация на юбилейную "Майскую прогулку", которая состоится 20 мая, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По традиции для участников предлагается несколько вариантов маршрутов - 50, 35 и 18 км. 50-километрорвый маршрут стартует с 7.00 до 10.00, маршруты 35 и 18 км – с 8.00 до 11.00. На одном из контрольных пунктов можно будет сдать норму ГТО по туризму. Всем необходимо финишировать до 21.00.

Участники "Майской прогулки" будут обеспечены водой на контрольных пунктах. Питание на КП не предусмотрено. При оплате онлайн до 1 мая стартовый взнос составляет 200 руб., при оплате онлайн до 10 мая - 250 руб. При оплате на старте – 300 руб.

"В этом году мы решили растянуть старт, чтобы не было столпотворения, ещё на одном из контрольных пунктов можно будет сдать нормы ГТО, для желающих, конечно. Ожидаются новые маршруты, так вы ещё никогда не ходили", - рассказал ранее организатор мероприятия - профессор УрФУ Виктор Гроховский.

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16.04.2018 14:58 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:58 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.03.2018 13:53 Мск
"Так вы ещё не ходили": в Екатеринбурге стартует регистрация на "Майскую прогулку-2018"








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В Екатеринбурге началась запись на юбилейную "Майскую прогулку"
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