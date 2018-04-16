В Челябинске конкурсного управляющего будут судить по обвинению в коммерческом подкупе

В Челябинске направлено в суд уголовное дело о получении коммерческого подкупа конкурсным управляющим, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в июне прошлого года обвиняемая, являясь конкурсным управляющим внешнеторговой компании, при посредничестве второй обвиняемой получила 1 млн руб. за совершение действий в интересах индивидуального предпринимателя по возвращению задатка в размере 6,3 млн руб. Эти средства ранее были перечислены за участие в торгах по продаже имущества внешнеторговой компании.