"ВСМПО-Ависма" после известия о санкциях грозит сократить размер дивидендов

Руководство титановой корпорации "ВСМПО-Ависма", которая входит в состав "Ростеха", рекомендовало акционерам выплату дивидендов по итогам 2017 года в размере 890 руб. на акцию, сообщается на сайте российской корпорации. В этом случае общие выплаты акционерам сократятся на 31,5%, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ранее стало известно, что сотрудничество в авиостроительной отрасли может попасть под российские контрсанкции после новых санкций США. По словам директора центра политологических исследований Финансового университета Павла Салина, наиболее болезненной мерой из предложенных авторами закона является сворачивание сотрудничества в атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслях, при том, болезненными они рискуют стать и для отечественных производителей. Однако эксперт добавляет, что велик риск того, что лоббисты этих отраслей в РФ просто сумеют "отбить" эти решения.

"Что касается ограничения сотрудничества по атомной линии, по ракетно-двигательной и авиастроению, то это может быть достаточно ощутимо, потому что США по этим направлениями некритично, но от нас зависят. В частности, по авиационному титану, по двигателям и сплавам, и по атомным вещам. Но это тоже будет серьезным самострелом, потому что, во-первых, это очень хорошие деньги, а во-вторых, я уверен, что именно эти меры если и будут вводиться, то будут обсуждаться в последнюю очередь, и будут приняты в весьма и весьма ограниченном виде, ибо у этих отраслей есть очень серьезные лоббисты во всех коридорах власти", – заявлял Накануне.RU Павел Салин.