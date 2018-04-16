Минобороны РФ приняло на вооружение боевые машины поддержки танков "Терминатор"

Минобороны РФ приняло на вооружение боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", начаты их серийные поставки в войска, сообщили Накануне.RU в корпорации "Уралвагонзавод" (входит в Ростех).

"Боевая машина поддержки танков, больше известная как "Терминатор", принята на вооружение и серийно поставляется в российскую армию. Первая партия машин уже передана военным", - пояснили в корпорации.

Уралвагонзавод представила машину на выставке "Defexpo India 2018", которая проходит в Ченнаи. С машиной на стенде УВЗ ознакомилась индийский министр обороны Нирмала Ситараман, а также начальник бронетанкового управления Минобороны Индии Рис Калон.

Как отмечает ТАСС, БМПТ "Терминатор" вооружена двумя пушками калибра 30 мм, крупнокалиберным пулеметом, а также противотанковым комплексом "Атака-Т". Задача машины - огневая поддержка бронетехники в наступлении, в частности, нейтрализация живой силы противника, вооруженной переносными противотанковыми средствами.