В Миассе в квартире обнаружили тело 5-месячной девочки

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти 5-месячной девочки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Тело девочки было обнаружено днем 14 апреля в квартире одного из домов Миасса обнаружено. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, тело ребенка обнаружила мать.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - рассказали в пресс-службе регионального СК.