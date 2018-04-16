Новым президентом "АвтоВАЗа" утвержден гендиректор Renault в Румынии

Компания Alliance Rostec Auto BV (совместное предприятие "Ростех" и Renault, основной акционер ПАО "АвтоВАЗ") утвердила кандидатуру нового президента автоконцерна. С 1 июня им станет Ив Каракатзанис, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ростеха.

Николя Мор, который пришел на пост главы АвтоВАЗа в апреле 2016 года также из Renault Румыния, сосредоточится на исполнении обязанностей старшего вице-президента Renault и руководителя региона Евразия, а также заместителя председателя Совета директоров "АвтоВАЗ" (избран 2 апреля 2018 года). "В этих функцияхМор продолжит контролировать финансовое оздоровление АвтоВАЗа и выполнение средне-срочного плана развития компании", - отметили в пресс-службе.

Ив Каракатзанис в настоящее время является генеральным директором Renault в Румынии, где отвечает за всю коммерческую и производственную деятельность. Он также занимает должность президента и генерального директора Automobile Dacia SА.

Свою карьеру в Renault Каракатзанис начал в 1992 году. До приезда в Румынию он в разные годы занимал позиции индустриального вице-президента региона Евразия и вице-президента по цепочке поставок.

В феврале сообщалось, что акционеры "АвтоВАЗа" - Ростех и Renault - обсуждают смену президента концерна.