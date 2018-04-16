Стала известна причина хлопка в пятиэтажке в Екатеринбурге

Причиной хлопка в жилом доме в Екатеринбурге стала самовольная замена газовой плиты.

Напомним, сегодня днем поступил сигнал о пожаре и хлопке в пятиэтажке на улице Бородина. ЧП произошло в однокомнатной квартире на пятом этаже, в квартире вылетели оконные рамы.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе АО "Екатеринбурггаз", сообщений о запахе газа от жителей данного дома не поступало.

"К счастью, пострадавших нет. В момент хлопка в квартире никого не было. Как выяснилось, в данной квартире проживают арендаторы. Женщина уже призналась, что накануне они купили газовую плиту и ее сожитель самостоятельно установил ее, что привело к утечке газа и последующему хлопку", - добавили в пресс-службе.

Сейчас на месте работают специалисты МЧС и аварийные газовые бригады.